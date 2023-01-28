Украина ведет переговоры с западными странами о передаче авиации и дальнобойных ракет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Первое - переговоры уже идут. Второе - переговоры идут ускоренно. Третье - партнеры все это понимают. Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности", - заявил Подоляк.

Он заявил также об "окончательном переломе" в поставках западной военной помощи Украине.

"Еще есть отголоски страха эскалации, но уже все поняли, что никакой эскалации не будет. Эскалация уже есть в полном объеме, уже есть большая война, и надо все дать Украине здесь и сейчас... Теперь будет эра насыщения Украины всем необходимым, чтобы дойти до финала в этой войне", - полагает советник ОП.

А спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат конкретизировал, что Украина хотела бы получить от западных стран 24 истребителя в рамках очередного пакета военной помощи. В первую очередь, Киев интересуют американские F-16.

Об этом он заявил в комментарии испанской газете El País.

Он напомнил, что еще в июне 2022 года Палата представителей Конгресса США одобрила оплату обучения украинских военных пилотированию американских самолетов.

Группу пилотов уже выбрали, но тренировки так и не начались. А после начала период обучения составит не менее шести месяцев.

Еще полгода займет обучение инженеров, обслуживающих эти истребители.

Таким образом, F-16 в лучше случае могут быть задействованы в Украине к концу года.

Игнат сообщил, что кроме F-16 Украина рассматривает и другие варианты западной авиации, например, французские Rafale и шведские Gripen.

Но прежде всего Украина должна будет построить безопасную сеть аэродромов.

По мнению британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны, сделать это во время конфликта вряд ли получится.

Напомним, что недавно издание Politico сообщало, что на Западе уже ведутся внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей.

При этом на днях министр обороны Германии публично и однозначно исключил поставки истребителей в Украину.