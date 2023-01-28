Франция и Италия договорились о совместной передаче Украине систем ПВО SAMP-T. Такая установка способна сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты малой дальности, с чем у Украины сейчас есть существенные проблемы.

Об этом сообщает издание La Stampa.

"Принято политическое решение. Сейчас только уточняются технические детали, потому что это сложная система", - сказал французский дипломатический источник.

О решении должны вскоре официально объявить лидеры двух стран.

Тем временем издание Il Messaggero сообщает, что министры обороны Италии и Франции уже договорились закупить 700 зенитных ракет Aster-30 для этой системы и передать часть из них Украине.

Такие ракеты имеют дальность действия около 100 километров для перехвата самолетов и 25 километров для перехвата ракет и могут одновременно контролировать 130 различных целей и запускать до 10 ракет.

При этом SAMP-T способна сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты малой дальности, с чем у Украины сейчас есть существенные проблемы.

Ранее посол Украины во Франции объявил, сколько всего танков получит Украина от западных союзников.

При этом, по данным Le Monde, у Франции недостаточно танков Leclerc, чтобы передавать их Украине.

Италия может утвердить новый пакет помощи Украине, в которую войдут управляемые ракеты Aspide.