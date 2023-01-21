Правительство Италии примет шестой пакет военной помощи Украине на следующей неделе. В новый пакет оружия, который будет представлен в специальном парламентском комитете по безопасности и засекречен, войдут управляемые ракеты Aspide.

Об этом сообщает газета La Repubblica.

Издание пишет, что декрет о поставках вооружений министр обороны Италии Гуидо Крозетто представил западным коллегам на состоявшейся накануне встрече на военной базе Рамштайн в Германии, чтобы продемонстрировать преемственность линии предыдущего правительства Марио Драги в отношении помощи Украине. Накануне Крозетто сообщил, что Киев просит системы как ПВО, так и наземной защиты.

Предположительно, Рим поставит четырех полных зенитно-ракетных комплекса Aspide, каждый из которых будет оснащен 18 ракетами радиусом действия 20 километров. Управляемые ракеты Aspide старого поколения, но довольно точные.

Также La Repubblica пишет, что дорогостоящий зенитный ракетный комплекс SAMP-T не войдет в шестой пакет. Однако до конца февраля Рим может принять специальный декрет, касающийся этой поставки. Издание отмечает, что из-за дороговизны самих ракет рассматривается возможность сочетания итальянских систем с американскими ЗРК Patriot.

О том, что Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины, куда войдет ПВО, стало известно в ноябре.

В начале января СМИ писали, что итальянские власти примут шестой межведомственный декрет о поставках военной помощи Украине не ранее февраля.