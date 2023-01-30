Франция не исключает вероятности поставки Украине боевых истребителей, предназначенных для уничтожения самолетов и беспилотных средств противника в воздухе.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в комментарии иностранным журналистам, сообщает BFM TV.

Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине Макрон ответил, что "в принципе, ничего не запрещено".

Президент Франции добавил, что военная помощь Украине не должна быть "эскалационной" и "ослаблять французскую армию".

"Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае", - добавил Макрон.

Кроме того, президент Франции предупредил, что Украина не должна наносить удары по территории России из поставляемого ей оружия, включая возможные поставки самолетов.

Ранее мы писали, что военные чиновники США непублично настаивают на отправке истребителей F-16 в Украину. Так, источник, знакомый с разговорами между Вашингтоном и Киевом, сказал, что США могут потребоваться недели, чтобы принять решение о поставках собственных самолетов и одобрить реэкспорт F-16 из других стран.

Также "Страна" рассказывала, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что о поставке истребителей Киеву не может быть и речи. "Истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем основные боевые танки, и имеют совершенно другую дальность и огневую мощь", - заявил глава Минобороны Германии.