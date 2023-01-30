Россия торопится начать новое наступление на Украину до усиления ВСУ западными танками. При этом у Москвы хватает ресурсов, чтобы продолжать воевать еще долго.

Об этом заявил командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис в интервью Guildhall.

"Сейчас ведь даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или сменить замысел они, возможно, могут только при условии, если увидят, что Украина располагает достаточным количеством оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава. Россияне понимают, что, если они не осуществят наступление сейчас, в конце весны будет поздно", - заявил Рупшис.

При этом он констатирует, что у РФ достаточно ресурсов для продолжения войны.

"Мы должны иметь ввиду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами - они могут воевать, у них также достаточно авиации. Отмечу, что даже после перевода украинской экономики на "военные рельсы" у вас нет таких материальных и человеческих ресурсов, как у России, это необходимо учитывать и прорабатывать в рамках нашей стратегии", - говорит литовский генерал-лейтенант.

Ранее американский ISW опубликовал мнение, что задержки поставок западного вооружения срывали контрнаступления ВСУ и способствовали затягиванию войны.

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Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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