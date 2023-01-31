Российское командование хочет развить новое направление наступления в Донецкой области, чтобы отвлечь украинские силы от ожесточенного бахмутского сектора.

Об этом сообщает разведка Британии в новой сводке.

По данным британского Минобороны, за последние три дня Россия, вероятно, перевела свои разведывательные атаки в районе Павловки и Угледара в более скоординированную атаку.

"В ноябре 2022 года Россия использовала 155-ю бригаду морской пехоты в безуспешной атаке на тот же район. Подразделения 155-го полка снова задействованы в составе сил размером не менее бригады, они, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта", - говорится в новой сводке.

В Лондоне считают, что существует реальная вероятность того, что Россия продолжит добиваться локальных успехов в этом секторе, однако маловероятно, что у РФ достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы достичь значимого в оперативном отношении прорыва.

Напомним, Институт изучения войны считает, что РФ готовится к началу наступления в Луганской области в ближайшие месяцы.

Также вчера звучали заявления о грядущем наступлении России. На эту тему высказались генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский.

О скором наступлении России пишут также западные СМИ и заявляют представители украинской власти.

Подробно в том, будет ли наступление России в реальности, мы разбирались в отдельном материале.