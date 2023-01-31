Американский Институт изучения войны считает, что российские силы создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области, в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в утренней сводке на сайте Института.

В Институте изучения войны упоминают заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нет никаких признаков того, что Москва готовится к мирным переговорам, и что все указывает на противоположное.

Аналитики также ссылаются на заявление председателя Совета резервистов Вооруженных сил Украины Ивана Тимочка, который проинформировал, что россияне усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

"Заявления Столтенберга и Тимочка подтверждают предварительный прогноз ISW о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы", - сообщают в Институте изучения войны.

Также Институт изучения войны в своей сводке пишет, что заявление группы "Вагнера" о захвате Благодатного к западу от Соледара подтверждается кадрами с геолокацией от 29 января. Россияне также замечены на трассе Бахмут-Северск южнее Благодатного.

По данным аналитиков, поселок Водяное под Авдеевкой, судя по видео, которые оттуда поступают, оккупирован примерно с 16 января.

Кроме того, сообщается, что россияне пытаются захватить шахту "Южнодонбасская" северо-восточнее Угледара, чтобы окружить населенный пункт.

Напомним, по данным аналитиков Института изучения войны, РФ может снова вторгнуться в Украину через Беларусь к концу 2023 года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.