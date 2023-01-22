Украинская армия контролирует позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано.

Эти слова главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая приводит CNN.

По словам Гайдая, у противника несколько оборонительных рубежей в регионе.

"Первую линию в основном удерживают недавно мобилизованные либо из России, либо из так называемой "ЛДНР", - говорит он.

Количество российских войск в этом районе он оценивает как "огромное". Есть чеченские подразделения.

"И очень большое количество мобилизованных. И их постоянно бросают в наступление - почти постоянно.... И огромная проблема в том, что их просто неимоверное количество. Поэтому каждый метр Луганщины крайне сложно завоевать", - признает губернатор.

Ранее мы писали, что, по словам Сергея Гайдая, россияне перебрасывают большие резервы на направление Кременной в Луганской области, направляя туда десантников и кадровые подразделения.

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.