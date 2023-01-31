Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя возможность нового наступления россиян, сообщил, что власти понимают угрозы и готовятся к ним.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

Данилов сказал, что в РФ мобилизовали уже 300 тысяч человек. Из них половину уже отправили на фронт, еще столько же - в резерве - для нового наступления на Украину

"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся", - заявил секретарь СНБО.

Он обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский каждый день общается со своими иностранными коллегами по поводу военной помощи Украины. Также в рамках подготовки к военным угрозам продолжается работа внутри государства.

"Да, это для нас вызов, но мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда мы были наедине с агрессором. Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощь Украине", - заявил Данилов.

Напомним, ранее Данилов объяснил, почему Россия может пойти в наступление к 24 февраля.

Также мы писали о том, что Данилов заявил, что ближайшие месяцы войны будут решающими и Россия будет идти ва-банк.