"Мощно готовимся". В СНБО прокомментировали возможность повторного наступления РФ на Украину
Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя возможность нового наступления россиян, сообщил, что власти понимают угрозы и готовятся к ним.
Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.
Данилов сказал, что в РФ мобилизовали уже 300 тысяч человек. Из них половину уже отправили на фронт, еще столько же - в резерве - для нового наступления на Украину
"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся", - заявил секретарь СНБО.
Он обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский каждый день общается со своими иностранными коллегами по поводу военной помощи Украины. Также в рамках подготовки к военным угрозам продолжается работа внутри государства.
"Да, это для нас вызов, но мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда мы были наедине с агрессором. Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощь Украине", - заявил Данилов.
Напомним, ранее Данилов объяснил, почему Россия может пойти в наступление к 24 февраля.
Также мы писали о том, что Данилов заявил, что ближайшие месяцы войны будут решающими и Россия будет идти ва-банк.