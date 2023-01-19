Данилов признался, что получил последнее SMS от Монастырского за минуты до его гибели
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что за несколько минут до гибели министр внутренних дел Денис Монастырский прислал ему СМС. Правда, о чем было сообщение, не уточнил.
Об этом заявил в эфире телемарафона.
"Последнее СМС от Дениса Монастырского я получил в 08:07, и буквально спустя считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа", - сказал Данилов.
"Сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства этой ужасающей катастрофы. Я могу сказать, что президент страны вчера должен был собирать ставку верховного главнокомандующего в 10:00. Обычно мы это никогда не афишируем. Министр внутренних дел должен был выйти на связь из Полтавы на 10 часов на эту ставку", – добавил Данилов.
Ранее в интернете появилось новое видео с места падения вертолета в Броварах Киевской области. На видео правоохранители рассказывают, как спасали детей из горящего детского сада. Также на кадрах можно заметить повреждения здания учреждения дошкольного образования.
На борту разбившегося 18 января в Броварах вертолета находились десять человек. Семеро из них были руководителями Министерства внутренних дел.