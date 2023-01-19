Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что за несколько минут до гибели министр внутренних дел Денис Монастырский прислал ему СМС. Правда, о чем было сообщение, не уточнил.

Об этом заявил в эфире телемарафона.

"Последнее СМС от Дениса Монастырского я получил в 08:07, и буквально спустя считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа", - сказал Данилов.

"Сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства этой ужасающей катастрофы. Я могу сказать, что президент страны вчера должен был собирать ставку верховного главнокомандующего в 10:00. Обычно мы это никогда не афишируем. Министр внутренних дел должен был выйти на связь из Полтавы на 10 часов на эту ставку", – добавил Данилов.

Ранее в интернете появилось новое видео с места падения вертолета в Броварах Киевской области. На видео правоохранители рассказывают, как спасали детей из горящего детского сада. Также на кадрах можно заметить повреждения здания учреждения дошкольного образования.

На борту разбившегося 18 января в Броварах вертолета находились десять человек. Семеро из них были руководителями Министерства внутренних дел.