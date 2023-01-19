Полиция опросила более двух тысяч человек, которые могли быть очевидцами катастрофы вертолета в Броварах.

Об этом сообщила в четверг, 19 января, представитель Нацполиции Марьяна Рева на брифинге.

Спикер Нацполиции рассказала, что на борту вертолета находились 10 человек: трое членов экипажа, министр внутренних дел Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, замруководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников министра – Михаил Павлушко и Андрей Маринченко, а также фотограф Николай Анацкий. Члены экипажа – Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов.

Все погибли.

Общие данные по жертвам не изменились: погибли 14 человек, среди них – один ребенок. Также известно, что 25 человек пострадали, 11 из них – дети.

"По состоянию на данный момент в ожоговом центре в Киеве на стационарном лечении находятся четыре ребенка, их состояние стабильно тяжелое. Семерых детей отпустили домой. А в Броварской центральной райбольнице на стационарном лечении находятся четверо взрослых, их состояние здоровья удовлетворительное", – сообщила Рева.

Напомним, вертолет с руководством МВД упал в Броварах утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. Из-за падения пострадали воспитанники и сотрудники детского сада, а также родители некоторых детей.

Ранее мы писали, что советник погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского Антон Геращенко рассказал, что версии трагедии с вертолетом в Броварах рассматривает следствие. Среди них и диверсия, и неисправность техники.