В Сети появилось новое видео с места падения вертолета в Броварах.

Соответствующие кадры опубликовал глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

На видео правоохранители рассказывают, как спасали детей из горящего детского сада, а также можно заметить повреждения здания учреждения дошкольного образования.

Напомним, на борту разбившегося 18 января в Броварах Киевской области вертолета находились десять человек. Семеро из них были руководителями Министерства внутренних дел. В частности, среди них были министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Ранее мы писали, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом. Из-за падения пострадали воспитанники и сотрудники детского сада, а также родители некоторых детей.

Также "Страна" рассказывала, что пятеро пострадавших из-за падения вертолета в Броварах Киевской области в тяжелом состоянии, беременную женщину положили в гинекологию.

Тем временем полиция уже опросила более двух тысяч человек, которые могли быть очевидцами катастрофы вертолета в Броварах.