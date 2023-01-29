Газета New York Times анализирует, почему президент России Владимир Путин сменил командующего "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина на главу генштаба РФ Валерия Герасимова.

Об этом говорится в материале, обнародованном 28 января.

Собеседники сообщили изданию, что Герасимов и министр обороны РФ Серей Шойгу "напали" на позицию Суровикина, который преуспел в обороне, и предложили вернуться к "гипернаступлению" с потенциальной первоначальной целью взять Краматорск.

Это предложение совпало с позицией Путина, который "по-прежнему настаивает на том, что Россия захватит Донбасс и даже Киев".

Поэтому на Западе растут ожидания, что "генерал Герасимов будет находиться под огромным давлением, чтобы провести успешное наступление этой весной". Так говорят американские военные чиновники и аналитики.

Под эти цели идут масштабные перестановки в российском военном руководстве. Так, по данным британской разведки, с одного из оперативных направлений был снят генерал-полковник Михаил Теплинский. Всего за 11 месяцев войны девять российских генералов были уволены или понижены в должности, сообщили изданию источники в Пентагоне.

Ранее российские телеграм-каналы обсуждали версии, почему убрали Сергея Суровикина и назначили командующим российскими войсками в Украине начальника Генштаба Валерия Герасимова. По их мнению, это связано с военно-организационными, а не политическими мотивами.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 340-й день. Мы следим за новостями 29 января в своем онлайне.