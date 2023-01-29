Решили вернуться к "гипернаступлению". NYT проанализировала, почему Путин сменил Суровикина на Герасимова
Газета New York Times анализирует, почему президент России Владимир Путин сменил командующего "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина на главу генштаба РФ Валерия Герасимова.
Об этом говорится в материале, обнародованном 28 января.
Собеседники сообщили изданию, что Герасимов и министр обороны РФ Серей Шойгу "напали" на позицию Суровикина, который преуспел в обороне, и предложили вернуться к "гипернаступлению" с потенциальной первоначальной целью взять Краматорск.
Это предложение совпало с позицией Путина, который "по-прежнему настаивает на том, что Россия захватит Донбасс и даже Киев".
Поэтому на Западе растут ожидания, что "генерал Герасимов будет находиться под огромным давлением, чтобы провести успешное наступление этой весной". Так говорят американские военные чиновники и аналитики.
Под эти цели идут масштабные перестановки в российском военном руководстве. Так, по данным британской разведки, с одного из оперативных направлений был снят генерал-полковник Михаил Теплинский. Всего за 11 месяцев войны девять российских генералов были уволены или понижены в должности, сообщили изданию источники в Пентагоне.
Ранее российские телеграм-каналы обсуждали версии, почему убрали Сергея Суровикина и назначили командующим российскими войсками в Украине начальника Генштаба Валерия Герасимова. По их мнению, это связано с военно-организационными, а не политическими мотивами.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 340-й день. Мы следим за новостями 29 января в своем онлайне.