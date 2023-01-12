Российский оппозиционер Леонид Невзлин заявил, что бывший командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин - еврей по матери. Он привел мнение своих друзей-евреев, которые считают военного "умнейшим человеком, интеллектуал с чувством юмора" и душой компании.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Я говорю: он же похож на идиота какого-то, на дебила. Но мне говорят - да нет, он очень образованный, умный человек. Вот этого нам только не хватало, чтобы Суровикин был умным человеком. Такая была надежда, что он болван, который умеет только бомбить. Более того, говорят, он прекрасно понимает, что делает и кому служит. Но вот у него такой выбор. Причем этот выбор с 1991 года", - сказал Невзлин.

Ранее "Страна" писала, что вчера командующим объединенной группировкой российских войск в Украине вместо Суровикина стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов полагает, что назначение Герасимова командующим означает, что у России все получается не так, как она планировала.