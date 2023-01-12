Назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине вместо Сергея Суровикина означает, что у России все получается не так, как она планировала.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

"Если было бы все хорошо у них, с такой частотой кадровые изменения не проходили бы у них. Последние изменения прежде всего свидетельствуют о том, что существует необходимость в их рядах относительно сочетания системы управления и системы руководства войсками. Не все получается у них так, как они желают. А как оно будет дальше, мы посмотрим", - пояснил Громов.

Как писала "Страна", командующим российскими войсками в Украине стал начальник Генштаба Герасимов, Суровикина понизили в должности.

Ранее "Страна" подробно анализировала причины, по которым в России глава Генштаба возглавил "спецоперацию".

Тем временем война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.