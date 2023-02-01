В среду, 1 февраля, в Украине идет уже 343-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 30 января.

Ниже лента новостей за сегодня. Материал обновляется.

1 февраля

10.00 Ситуация по областям за сутки на основе сообщений местных властей:

Херсонская область:

За сутки было 42 обстрела из артиллерии, РСЗО и минометов. Сам Херсон обстреляли 8 раз, в городе повреждены дома. Из-за обстрелов погиб житель области, еще один - ранен.

Харьковская область:

В 7:30 утра был обстрелян Купянск, госпитализирован с осколочным ранением 60-летний житель. В течении суток обстреливались приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского районов. В Двуречной из-за обстрела выбиты окна в одном из зданий ГСЧС и повреждены автомобили спасателей. В село Шипуватое в землю рядом с домом культуры попали две ракеты С-300, обошлось без пострадавших.

Донецкая область:

За сутки из-за обстрелов противника погибли 4 жителя области - 2 в Бахмуте, 1 у Парасковеевке и 1 в Угледаре. Еще шестеро - ранены.

"Власти" неподконтрольной части области сообщают о гибели женщины на территории храма в селе Никольское.

Николаевская область:

Ночью (в 23:17) из артиллерии нанесен удар по Очаковской громаде, поврежден объект инфраструктуры. В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах ночь прошла относительно спокойно.

Запорожская область:

Обстреляна гражданская инфраструктура в районе Гуляйполя, Чаривного, Новоданиловки, Белогорья, Новоайдаровки, Ольговского, Малой Токмачки, Каменского, Степового, Плавень, Малых Щербаков. Поступили 30 сообщений о разрушении домов. Противник совершил по всей линии фронта в области 159 обстрелов позиций военных из танков, реактивной и ствольной артиллерии. Военные удерживают занятые рубежи.

09.30 Байден может провести встречу с Зеленским и Дудой в Польше, пишет польская "Dziennik Gazeta Prawna".

Встреча может пройти в Варшаве или Жешуве.

На встрече Зеленский предоставит мирный план, "и призовет к проведению международной конференции, посвященной Украине", сообщает издание со ссылкой на дипломатический источник в Киеве.

Сообщается, что план должен содержать 10 пунктов и предполагать признание территориальной целостности Украины в границах до присоединения Крыма в марте 2014 года.

Также в плане вопрос создания военного трибунала и гарантий безопасности для Украины.

09.23 Президент Польши Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе.

Во время визита в Латвию он встретился с поляками, проживающими в стране, и рассказал им о недавнем разговоре с президентом Украины.

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас - когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь", - вспомнил Дуда.

В январе 1654 в Переяславе был утвержден переход казаков под руководством гетмана Богдана Хмельницкого в подданство русского царя.

09.10 Деятельность российских ДРГ в устье Днепра в районе Херсона - это имитация активности, заявила глава прессцентра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

"Это также может быть определенным признаком того, что они пытаются каким-то образом проверили глубину и прочность нашей обороны. Но они не имеют успеха, потому что не имеют необходимых сил и мощностей. , например, для форсирования Днепра", - заявила Гуменюк.

Ситуация на островах и Кинбурнской косе, по ее словам, остается устойчивой и характеризуется как "серая зона", потому что огневой контроль с обеих сторон не позволяет закрепиться ни украинским, ни российским войскам.

08.44 Испания планирует передать в Украину от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4.

Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 танков, хранившихся в течение десятилетия в Сарагосе. Испанское Минобороны ведет переговоры с военной промышленностью и другими странами, которые могут внести вклад в ремонт танков.

Испанцы проведут для украинских военных ускоренный курс эксплуатации немецкого танка на маневренном поле Сан-Грегорио в Сарагосе.

08.27 В Очакове поздно вечером российские войска обстреляли объекты инфраструктуры, сообщает Николаевская ОГА.

По данным властей, наносился артиллерийский удар, объекты получили повреждения. Пострадавших нет.

08.03 Российское командование направило достаточные силы для поддержки "Вагнера" в Бахмуте, чтобы поддержать темпы наступления. Об этом пишет американский "Институт изучения войны".

Организация ссылается на заявления украинских военных о том, что "суперквалифицированные" российские военные в настоящее время усиливают штурмовые подразделения ЧВК. В частности, речь идет о десантниках.

Что касается перспектив удержания Бахмута, то город удерживается ВСУ. Но "украинское командование может предпочесть отступить, чем рисковать неприемлемыми потерями", говорится в отчете. Также приводится предположение что командование выведет войска из Бахмута, если окружение города станет неизбежным.

07.40 Бывший президент Франции Франсуа Олланд спрогнозировал, что Россия будет пытаться стабилизировать конфликт в Украине и привести дело к переговорам.

По его мнению, Путин будет стремиться "закрепить свои достижения для стабилизации конфликта, надеясь, что общественное мнение устанет и что европейцы будут опасаться эскалации, чтобы поднять на этом этапе перспективу переговоров".

В этих переговорах посредническая работа, скорее всего, ляжет на Турцию или Китай, "что никого не обнадеживает", сказал Олланд.

По его мнению, Владимир Путин - "радикально рациональный" президент, который делает ставку на то, что западные страны устанут поддерживать Украину.

07.15 Сводка Генштаба на утро 1 февраля. Главное:

1. Противник не прекращает наступательных действий в Лиманском и Бахмутском направлениях. Несет большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях.

2. Отражены атаки россиян в районах населенных пунктов Ямполовка, Спорное, Раздоловка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка и Парасковиевка Донецкой области.

06.55 В РФ переоценивают возможности своих военных для продвижения в Донецкой области и на поле боя в целом.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Ожидания по поводу гипотетического захвата Бахмута дополнительно демонстрируют, что россияне продолжают сталкиваться с проблемами в точной оценке соотношения времени и пространства с учетом своего военного потенциала", - сообщили аналитики.

06.35 Тревога в Харьковской, Луганской области и Крыму.

06.15 Из-за уменьшения уровня воды в Каховском водохранилище жителям Марганца рекомендуют иметь трехдневный запас воды.

Об этом сообщается на сайте Марганецкого водоканала.

На Каховском водохранилище уровень воды сейчас составляет 14,6 м, в то время как нормальный уровень должен быть 16 метров. Причиной снижения уровня воды стало повреждение военными РФ Каховской ГЭС. Ремонтно-восстановительные работы на Каховской ГЭС нельзя провести, пока идут боевые действия.