Подводим итоги 342 дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях. И, как зявляет Генштаб, "безуспешные наступательные действия" на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

То есть, география боев традиционная.

Утренняя сводка "Института изучения войны" (США) по ситуации в Украине говорит о следующем:

1. Заявление группы "Вагнера" о захвате Благодатного к западу от Соледара подтверждается кадрами с геолокацией от 29 января. Россияне также замечены на трассе Бахмут-Северск южнее Благодатного.

2. Поселок Водяное под Авдеевкой, судя по видео, которые оттуда поступают, оккупирован примерно с 16 января.

3. Россияне пытаются захватить шахту "Южнодонбасская" северо-восточнее Угледара, чтобы окружить населенный пункт.

Самый сложный участок - Бахмутский, где российские войска пытаются пробиться к Красной Горе и Парасоковиевке на севере и к селу Красное на юго-западе от города. При успехе этих наступлений противник серьезно усложнит (хотя и не перекроет до конца) снабжение Бахмута.

В этом контексте украинское командование сегодня впервые признало, что вопрос возможного вывода ВСУ из Бахмута обсуждается - но лишь с учетом общей обстановки, заявил представитель Восточной группировки Сергей Череватый.

"Выведение не может просто так происходить. Командование имеет разные варианты действий и следит за врагом. На каждое его действие - у нас есть противодействие", - заявил спикер. По его словам, трасса на Бахмут не перекрыта, военным можно доставить все необходимое.

"Трасса на Бахмут не перекрыта. Пока им не удается этого сделать. Делается все, чтобы они не смогли перекрыть движение нашим подразделениям. В Бахмут доставляется все необходимое снаряжение, боеприпасы, еда и т.д.", – сообщил Череватый.

Ранее мы публиковали видео, на котором украинский военный говорит, что трасса Константиновка-Бахмут простреливается противником. То есть, с учетом приближения боев к трассе со стороны Славянска, единственной относительно безопасной линией коммуникации украинского гарнизона в Бахмуте остается дорога через Часов Яр (севернее константиновской трассы).

Западные СМИ в последнее время пишут, что американцы советуют украинскому командованию отвести войска из Бахмута на новую линию обороны, чтобы избежать больших потерь и подготовиться к контрнаступлению на юге Украины.

Тем временем, в ВСУ заявили, что на участке фронта под Лиманом украинское контрнаступление приостановилось - погодные условия пока ему не способствуют. Но также среди проблем упомянут дефицит резервов.

"Когда у нас были эти возможности, мы продвигались - погодные условия, резервы", - сообщил спикер Восточной группировки. Также Череватый не исключил, что для контрнаступления нужно собрать "мощный кулак", имея в виду военную помощь западных партнеров.

На южном участке фронта, откуда до недавних пор было немного новостей, события могут активизироваться. В ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области.

"Есть информация, которая сейчас уточняется, о прибытии наемников из российских ЧВК на данное направление. Как мы знаем, там, где появляется "Вагнер", там идет активизация. Поэтому мы тоже к этому готовимся, принимаем все необходимые меры", - заявил начальник пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин..

Как уже рассказывала "Страна", Запорожская область является одним из вероятных направлений возможного наступления армии РФ - с целью отодвинуть линию фронта от сухопутного коридора в Крым.

Также сегодня стали появляться новости по поводу обострения ситуации на линии фронта по Днепру в Херсонской области. Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска за сутки уничтожили пять легкомоторных лодок с диверсионными группами РФ у островов в устье Днепра. А российские телеграм-каналы пишут о попытках высадки на островах украинских ДРГ. Как утверждают россияне - попытки были неудачными. Украина информацию о высадке ВСУ на островах не подтверждала.

Вопрос о минах

Сегодня вышел отчет международной правозащитной организации Human Rights Watch, которая фактически обвинила украинские войска в использовании мин-лепестков, на которых подорвалось много гражданских лиц.

Украинской реакции на эти обвинения пока не было. Но в перспективе этот скандал может иметь серьезные последствия - учитывая постоянные дискуссии на Западе о необходимости расширять поставки новых вооружений Украине.

Human Rights Watch призывает Украину расследовать применение ВСУ противопехотных мин "лепесток" в Изюме и окрестностях во время российской оккупации.

"Есть основания полагать, что украинские военные разбросали противопехотные мины на обширной территории в районе города Изюм, что привело к жертвам среди гражданского населения и до сих пор представляет серьезную угрозу. Российские войска в Украине неоднократно применяли противопехотные мины и совершали зверства, но это не оправдывает применение Украиной запрещенного оружия", - приводятся в докладе слова главы отдела видов вооружения организации Стива Гуса.

В районе Изюма в период с 19 сентября по 9 октября (то есть, уже после освобождения города) сотрудники Human Rights Watch опросили свыше 100 человек - очевидцев, пострадавших, спасателей, врачей и украинских взрывотехников. Все опрошенные подтвердили, что они либо сами видели лежащие на земле мины, либо знают кого-то, кто пострадал при подрыве на мине, либо слышали предупреждения о минах от россиян.

Задокументировано девять мест, где применялись мины ПФМ, установлены личности 11 пострадавших. В целом не менее 50 человек могли получить травмы от этих мин.

В шести из девяти районов атаки, по описанию очевидцев, было дистанционное минирование посредством реактивной артиллерии.

"Ориентация застрявших в земле ракетных частей, направление от удара по зданию, а также обнаружение в пределах 35 км (максимальная дальность полета этих снарядов) указывают, что они были выпущены с территории, подконтрольной украинским войскам", - говорится в отчете HRW.

Украина присоединилась к Конвенции о запрещении противопехотных мин от 1997 года.

Напомним, еще летом неподконтрольный Донецк начали массированно обстреливать минами типа "лепесток". Видео с ними публиковались в местных телеграм-каналах.

Мобилизация, Данилов и дети депутатов

Несмотря на возмущения и осуждение в том числе со стороны военных властей, в Одессе продолжают публиковать видео задержаний призывников на улицах.

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Ранее был скандал, что в Одессе призывников увозили на машине "скорой", которая не вызывала подозрений у прохожих.

И в целом историй с вручением повесток за последние недели стало кратно больше. Какие есть права у граждан и какая у них может быть ответственность во время вручения повесток - "Страна" анализировала здесь.

Кроме того, в Украине начали издавать повестки нового образца. Первое отличие - в названии. Теперь вместо военных комиссариатов там указаны территориальные центры.

Второе отличие – увеличилось количество документов, которые необходимо принести в военкомат. К паспорту, военному билету и прописному нужно еще добавить идентификационный номер.

Третье - пункт, в котором говорится, что военнообязанный будет нести ответственность, если не явится в пункт без уважительной причины.

Интересное заявление на фоне ужесточения мобилизации и многочисленных эксцессов сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, "мобилизация проходит спокойно, взвешенно", и что "информацию из мессенджеров нужно фильтровать". Он также утверждает, что у территориальных центров комплектования "стоят очереди" людей, чтобы сверить свои данные. А видео с жёстким вручением повесток украинцам — "российские фейки".

Эти реплики вызвали возмущение даже у представителей правящей партии. Депутат "Слуги народа" Георгий Мазурашу у себяв Facebook назвал Данилова фальшивым и лживым чиновником.

При этом остаются, конечно, вопросы к тому, как участвуют в боевых действиях сами представители высших эшелонов власти. Как сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, всего на фронт пошли два народных депутата из 423 членов парламента. Это Роман Костенко и Роман Лозинский из "Голоса".

Правда, уровень их вовлеченности в боевые действия остается неясным, поскольку, как заявил Стефанчук, они посещают заседания парламента и комитеты. Случаев же, чтобы кто-то из детей парламентариев пошел на фронт, Стефанчук назвать не смог.

А вот депутаты местных советов, похоже, оказались менее неприкоснованными. На сегодняшнее заседание исполкома Броваров пришел военком, который раздал повестки присутствующим депутатам и мэру города Игорю Сапожко.

Всего повестки получили девять мужчин, в том числе и присутствовавшие на заседании журналисты. Теперь они должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и медкомиссии.

Оружие для Украины

США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley.

А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar. А заодно отправит в Польшу 150 своих солдат для обучения 600 украинцев в месяц. И к лету таким образом обучит в общей сложности две тысячи украинских солдат.

Продолжает активно муссироваться тема с поставками западных самолетов Украине. Байден вчера заявил, что США не будут поставлять Киеву истребители F-16. "Нет", - ответил он на вопрос, отправят ли самолеты в Украину.

В Белом доме позже уточнили, что поставляют Киеву пока и так достаточно вооружений.

Британия пока также считает "нецелесообразной" передачу Украине боевых самолётов.

"Британские истребители Typhoon и F-35 чрезвычайно сложны, и требуются месяцы, чтобы научиться ими управлять, учитывая, что мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину. Ограничивающим фактором в данном случае является время, необходимое для того, чтобы научиться использовать очень сложное оборудование, но мы изучим, что еще мы можем сделать для поддержки Украины", - заявили в правительстве Британии.

Впрочем, речь в запросах Украины идет не о "Тайфунах", а об американских F-16.

О том, что Вашингтон не намерен передавать Украине истребители, летом говорила представитель Америки при НАТО Джулианна Смит. Однако в ноябре Bloomberg сообщал, что члены альянса вернулись к рассмотрению этого вопроса и решили пересмотреть свою позицию.

В конце января Politico со ссылкой на источники писало, что группа военных внутри Пентагона призывает к одобрению отправки Украине этих истребителей.

То есть на фоне формальных отказов поставлять ВСУ боевую авиацию натовского образца, идет активное обсуждение этой темы в медиа и упоминание в официальных заявлениях. Что может быть подготовкой общественного мнения к тому, что такое решение может быть принято.

Например, Франция сегодня заявила, что, хотя решение по обучению украинских пилотов пока не принято, никаких "табу" на этот счет нет.

В Воздушных силах ВСУ сегодня обобщили свои потребности по авиации и заявили, что Украине для защиты неба нужно до 200 истребителей. Чтобы вооружить до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Сейчас наиболее вероятным кандидатом на замещение советских самолетов считается F-16, заявил спикер войск Юрий Игнат.

Россия же, как оказалось, также занимается вопросами военного импорта.

В 2022 году Москва значительно увеличила импорт чипов, показатель превысил довоенный, говорится в отчете Фонда "Свободная Россия". Стоимость импорта чипов выросла с $1,8 млрд за январь-сентябрь 2021 года до $2,45 млрд за тот же период в прошлом году.

Согласно отчету, несмотря на санкции, РФ не только продлила импорт полупроводников, но и существенно расширила его. Также Россия продолжала импортировать беспилотники и комплектующие к ним, а также двигатели - в том числе из Китая.

Военные перспективы

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил сегодня, что Россия в этом году сосредоточится на попытках захвата Донецкой и Луганской областей, а наступление со стороны Беларуси - маловероятно, и является "лишь попыткой отвлечь и разделить киевские войска".

Еще несколько прогнозов и данных от Буданова:

- Украина должна сделать все, чтоб вернуть Крым к лету;

- В Украине воюют примерно 326 тысяч российских военных;

- ядерного удара РФ наносить не будет: "Россия — страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма"

Говоря о ситуации на линии фронта, в Офисе президента сегодня заявили, что последние действия россиян являются признаками существенной эскалации.

"Систематические обстрелы прифронтовых городов, концентрация техники и снарядов, перекидывание войск на разные направления, дополнительная принудительная мобилизация в РФ точно не указывают на готовность России к миру. Это прямые признаки существенной эскалации… Потому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины", - написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

Институт изучения войны, также как и Буданов считает, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным планом действий России. Предположительное направление - Луганская область.

А вот разведка Британии полагает, что российское командование хочет развить новое наступление в Донецкой области - чтобы отвлечь украинские силы от Бахмута. Именно так в Лондоне расценивают атаки россиян под Угледаром.

Напомним, вчера мы уже подробно анализировали возможность наступательных действий России и их возможные направления. Помимо уже названных выше Донецкой и Луганской областей, одно из них - Запорожская область. Теоретически, армия РФ здесь может попытаться развернуть наступление, чтобы отодвинуть линию фронта от сухопутного коридора в Крым, обезопасив свои коммуникации от ударов украинских войск.

И, как уже говорилось, в ВСУ на этом участке фронта также не исключают активизации боевых действий.