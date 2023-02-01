Российское командование направило достаточные силы для поддержки ЧВК "Вагнер" в Бахмуте Донецкой области, чтобы поддержать темпы наступления.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны".

Организация ссылается на заявления украинских военных о том, что "суперквалифицированные" российские военные в настоящее время усиливают штурмовые подразделения ЧВК. В частности, речь идет о десантниках.

Что касается перспектив удержания Бахмута, то город удерживается ВСУ. Но "украинское командование может предпочесть отступить, чем рисковать неприемлемыми потерями", говорится в отчете. Также приводится предположение что командование выведет войска из Бахмута, если окружение города станет неизбежным.

Напомним, вчера в ВСУ заявили, что вопрос возможного вывода украинских войск из Бахмута обсуждается с учетом обстановки.

Также сообщалось, что западные СМИ писали, что американцы советуют украинскому командованию отвести войска из Бахмута на новую линию обороны, чтобы избежать больших потерь и подготовиться к контрнаступлению ВСУ на юге Украины.

Между тем, вчера Арестович заявил, что у Бахмута россияне движутся от Клещеевки в сторону трассы.