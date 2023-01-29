В Сети появилось видео из микрорайона Забахмутка в Бахмуте, где еще в декабре россияне захватили часть территории.

Соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях.

На видео можно заметить полностью разрушенный магазин после обстрела. На дороге лежат снаряды.

Стоящая рядом многоэтажка - без окон.

Напомним, по данным западных СМИ, США рекомендуют Киеву не тратить много сил на Бахмут Донецкой области.

А в разведке Германии обеспокоены трехзначными ежедневными потерями ВСУ в боях за Бахмут.

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