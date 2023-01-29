В районе Бахмута Донецкой области действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. В частности - силы ВДВ.

Об этом пишет в своей аналитической сводке "Институт изучения войны".

"Обычные российские части участвуют в боях в Бахмуте, чтобы активизировать там российское наступление. Боевые кадры, опубликованные 20 января, показывают, что Воздушно-десантные войска России действуют вокруг Бахмута, кадры показывают БМД-4М - механизированную технику, используемую исключительно ВДВ", - говорится в сводке.

Увеличение численности традиционных российских войск под Бахмутом, вероятно, связано с тем, то силы "Вагнера" в этом районе понесли тяжелые потери с осени 2022 года.

В связи с этим "Институт" считает, что темпы наступления россиян на Донбассе замедлятся, поскольку "маловероятно, что российская армия согласится понести такие ужасающие потери, которые понесли заключенные Вагнера с их тактикой человеческой волны".

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