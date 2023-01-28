Продолжается скандал со 116-й бригадой ТРО из Полтавской области, которая воюет в районе Бахмута и Соледара.

Ранее ее бойцы записывали обращение к Владимиру Зеленскому и Валерию Залужному, заявляя, что их отправляют в бой без подготовки и надлежащего оснащения.

С ситуацией обещал разобраться глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

А сейчас обращение к властям записали родственники бойцов бригады. Они утверждают, что часть батальонов бригады "разбита под Соледаром, понесли большие потери, там не осталась ни одного офицера в строю, нет необходимого оружия и командования". Призывают вернуть бойцов на место постоянной дислокации и оказать им медицинскую помощь.

На втором видео - родственники бойцов блокируют выезд авто офицера.

Тем временем война в Украине продолжается уже 339-й день. Мы следим за новостями 28 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 338-го дня войны. На фронте к традиционно сложному Бахмуту в последние дни добавилось наступление россиян на Угледар. ВСУ формируют ударные роты беспилотных летательных аппаратов, а в тылу тем временем пытаются закручивать гайки по мобилизации.

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