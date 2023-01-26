В соцсетях распространяются видеообращения бойцов 116-й бригады теробороны из Полтавы, находившейся на участке фронта в районе Бахмута и Соледара.

Военные жалуются на то, что у них нет надлежащего материально-технического обеспечения и должной подготовки.

Как сообщает издание "Полтавщина", глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин заявил, что после возвращения бойцов правоохранительные органы должны дать оценку командованию бригады по проведенной подготовке.

"Я имею не всю информацию, а ту, которую знаю, не могу говорить. Действительно, есть ранения и потери. Я понимаю родных. Мы будем предоставлять им информацию, которую позволяет наше законодательство. В Полтаве остались офицеры бригады, которые встречаются и даже обязаны встречаться с матерями и женами военных, чтобы не было несправедливого отношения к матерям и женам", – сказал Лунин.

При этом губернатор предостерег от "чрезмерных спекуляций" на эту тему.

"Если мы всех будем выводить с опасных направлений, то кто будет защищать нашу Родину? Такие призывы мне не нравятся. Нужно дождаться их возвращения, а затем нужно по уставу разобраться", – заявил он.

Также Лунин анонсировал возможные кадровые изменения среди командования 116-й бригады.

"Планируются кадровые изменения. Я доверяю нашей СБУ, контрразведке, правоохранителям. После возвращения наших защитников они должны разобраться. И будет дана справедливая и правовая оценка. По результатам уже дадут такую оценку, хотя жизнь проверками не вернешь и не вернешь утраченное здоровье", – заявил губернатор.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Ляшенко рассказала, что в одной из бригад ВСУ, воюющей на "опасном направлении", сложилась "катастрофическая ситуация".

Весной мы сообщали, что бойцы 115-й бригады, которые отказались выполнять приказы в Северодонецке, записав видео о плохих условиях службы, были отправлены в СИЗО как дезертиры.