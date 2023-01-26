Подробностей положения военных нардеп не привела. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В одной из бригад ВСУ, воюющей на "опасном направлении", сложилась "катастрофическая ситуация".

Об этом сообщила в Фейсбуке народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Ляшенко. Она призвала главкома ВСУ Валерия Залужного вывести подразделение с линии фронта.

"Общалась с их руководством. Однако бригада каждый день несет колоссальные человеческие потери. Сегодня встретилась с женами, матерями военнослужащих округа, которые сейчас на этом направлении. Ситуация катастрофическая и не для Фейсбука", – написала она.

Нардеп также опубликовала фото своего обращения к главкому ВСУ с призывом "вывести 1** бригаду, в том числе 1** батальон с опасного направления в связи с отсутствием физической и моральной подготовки солдат".

Ляшенко попросила:

  1. Провести полный аудит в бригаде и проверку обеспечения всем необходимым оружием.
  2. Провести всем солдатам медицинскую комиссию, потому что они ее не проходили вообще.
  3. Выплатить боевые за декабрь 2022 года.

Скриншот из Фейсбука Анастасии ЛяшенкоОбращение нардепа к Залужному

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