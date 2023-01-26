В одной из бригад ВСУ, воюющей на "опасном направлении", сложилась "катастрофическая ситуация".

Об этом сообщила в Фейсбуке народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Ляшенко. Она призвала главкома ВСУ Валерия Залужного вывести подразделение с линии фронта.

"Общалась с их руководством. Однако бригада каждый день несет колоссальные человеческие потери. Сегодня встретилась с женами, матерями военнослужащих округа, которые сейчас на этом направлении. Ситуация катастрофическая и не для Фейсбука", – написала она.

Нардеп также опубликовала фото своего обращения к главкому ВСУ с призывом "вывести 1** бригаду, в том числе 1** батальон с опасного направления в связи с отсутствием физической и моральной подготовки солдат".

Ляшенко попросила:

Провести полный аудит в бригаде и проверку обеспечения всем необходимым оружием. Провести всем солдатам медицинскую комиссию, потому что они ее не проходили вообще. Выплатить боевые за декабрь 2022 года.

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