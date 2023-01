Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный получил по наследству из США один миллион долларов. После этого он передал все полученные деньги на нужды украинской армии.

Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанцов.

В январе генерал пожертвовал всю полученную сумму на Вооруженные силы Украины. Это подтверждает пресс-служба ВСУ.

Других подробностей газета не приводит.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Болгарии Кирил Петков пожертвовал зарплату в пользу Украины и призвал граждан страны последовать его примеру.

Также мы рассказывали, что легендарная американская группа Metallica собрала для Украины 1 миллион долларов. Сбор средств был анонсирован на странице фонда All Within My Hands Foundation. Непосредственно Metallica внесла первый взнос в размере 500 тысяч долларов, остальное было собрано путём продажи эксклюзивных товаров.