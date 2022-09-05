Вечеринка в ночном клубе Одессы "М1" закончилась для его посетителей и персонала пожертвованиями денег на украинскую армию.

Об этом заявил спикер Одесской военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

"Персонал клуба и все посетители поняли, что нарушили правила и поэтому приносят извинения и единогласно решили предоставить финансовую помощь ВСУ", - сказал он.

Ранее в Telegram-каналах появились видео вечеринки из ночного клуба Одессы "М1".

Напомним, по развлекательным заведениям Обухова в июле прошли рейды с выдачей повесток и мобилизацией в ВСУ.

Также "Страна" сообщала, что недавно произошел скандал с киевским Hangover. Мужчина возмутился тусовкой около заведения во время войны, а клуб ответил, что решил возобновить танцы, в том числе, чтобы привлекать средства для ВСУ через благотворительные концерты.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".