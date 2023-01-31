Вопрос возможного вывода украинских войск из Бахмута Донецкой области обсуждается с учетом общей обстановки.

Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Выведение не может просто так происходить. Командование имеет разные варианты действий и следит за врагом. На каждое его действие - у нас есть противодействие", - сказал Череватый.

По его словам, трасса на Бахмут не перекрыта, военным можно доставить все необходимое.

"Трасса на Бахмут не перекрыта. Пока им не удается этого сделать. Делается все, чтобы они не смогли перекрыть движение нашим подразделениям. В Бахмут доставляется все необходимое снаряжение, боеприпасы, еда и т.д.", – заявил он.

Ранее мы писали о видео, на котором украинский военный говорит, что трасса Константиновка-Бахмут простреливается противником.

Также сообщалось, что западные СМИ писали, что американцы советуют украинскому командованию отвести войска из Бахмута на новую линию обороны, чтобы избежать больших потерь и подготовиться к контрнаступлению ВСУ на юге Украины.

После этого в Генштабе заявили, что ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока есть возможность обороняться.