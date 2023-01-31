Появилось видео с украинским военным, который говорит, что трасса из Константиновки в Бахмут (юго-западное направление) находится под обстрелом противника.

Ранее сообщалось, что россияне уже перерезали трассу на Северск, бои идут поблизости от трассы на Славянск (Харьков - Ростов).

Таким образом, более-менее безопасная коммуникация может быть сейчас лишь по трассе из Часов Яра (западное направление) либо по более мелким дорогам на том же направлении.

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.