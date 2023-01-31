В районе Бахмута Донецкой области российские войска движутся от Клещеевки в сторону трассы южнее Бахмута.

Об этом сообщил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"На севере у них не получается окружить: там превышающие высоты, а на юге проще", - сказал он.

Также Арестович сообщил, что россияне начали движение от Соледара на север с конечной целью взять в окружение Северск.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что войска РФ с большими потерями продолжают наступать на Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.