Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 31 января.

Сводка обнародована на странице ведомства в Facebook.

В течение суток противник нанес три авиационных и три ракетных удара. Также было совершено более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждения получила гражданская инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери, ведут безуспешное наступление на Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях обороняют ранее захваченные рубежи.

На Северском направлении противник совершил обстрелы из минометов Клюс, Мостиков, Гуты-Студенецкой, Леоновки Черниговской области; Сопича, Волфино Сумской области и Лемищино Харьковской области.

На Слобожанском направлении не прекращает обстреливать позиции ВСУ вдоль линии столкновения. В результате минометных и артиллерийских обстрелов пострадали Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции ВСУ в Ивановке, Купянске, Кисловке, Котляровке Харьковской области и Новоселовском, Ковалевке Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы у Новоегоровки, Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении под огнем оказались Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Великая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленка, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении под обстрелами оказались 15 населенных пунктов, в частности Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов обстреляны 17 населенных пунктов, в частности Золотая Балка, Берислав, Веселое, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Берегово, Янтарное Херсонской области и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

Россияне усилили фильтрационные и контрдиверсионные меры на занятых территориях Херсонской области. Так, ограничен въезд и выезд из Ульяновки, проводятся обыски у местных жителей и проверка мобильных телефонов.

В Донецке среди военнослужащих РФ и наемников ЧВК "Вагнер" значительно выросло количество заболеваний особо опасными инфекциями, что может быть связано с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений противника.

Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили девять районов сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.