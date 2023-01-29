В Сети появилось видео изнутри Угледара Донецкой области, который штурмуют российские войска.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что практически все многоэтажки повреждены обстрелами.

Напомним, по данным американского "Института изучения войны", войска РФ на Донбассе продолжают продвигаться по нескольким направлениям, в том числе и под Угледаром.

Ранее в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на Донбассе как "очень жёсткую".

Война в Украине продолжается уже 340-й день. Мы следим за новостями 29 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 339-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ может начать новое масштабное наступление в Донецкой и Луганской областях до 24 февраля. Американский исследовательский центр RAND corporation проанализировал три варианта окончания войны. При этом западные аналитики считают, что ни одна из сторон не добьется абсолютной победы.

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