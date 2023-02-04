В субботу, 4 февраля, в Украине идет уже 346-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах за 3 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

3 февраля

10.01 В Россию из украинского плена вернулись 63 военных, сообщает минобороны РФ.

Ведомство заявляет, что в список включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

Украина пока этот обмен не комментировала.

09.36 В селе Никольское под Угледаром разрушен обстрелами Успенский Николо-Васильевский монастырь. Фото публикуют донецкие телеграм-каналы.

Этот монастырь известен в Донбассе тем, что там похоронен православный старец Зосима (Сокур). Ему приписывают предсказание нынешней войны.

09.22 Ещё фото и видео из Борисовки под Белгородом, где, судя по всему, был прилет по нефтебазе.

Губернатор области Гладков после этого бессрочно ввел в регионе "жёлтый" уровень террористической опасности.

09.11 По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Причина - активность российской авиации в Беларуси.

09.01 Пока власти США решают, что делать с китайским воздушным шаром над своей территорией, над Латинской Америкой заметили ещё два аэростата, которые направляются в сторону Штатов.

По крайней мере, об этом пишут телеграм-каналы. По их данным, шар видели над Венесуэлой.

В Пентагоне же вчера подтверждали только один новый шар, который действительно замечен в Латинской Америке.

"Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем через Латинскую Америку. Теперь мы оцениваем, что это еще один китайский аэростат-разведчик", — заявил генерал Патрик Райдер телеканалу CNN.

Райдер уточнил, что в сторону США этот шар не направляется.

Также в телеграм-каналах пишут, что американские военные уже пытались сбить воздушный шар, который летит над США, но эта информация подтверждений не имеет.

Напомним, что из-за этого аэростата госсекретарь Блинкен уже отменил свой визит в КНР.

08.52 Из-за масштабной аварии на подстанции в Одесской области, обесточен Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы.

Об этом сообщила компания ДТЭК.

Без света объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые клиенты.

08.41 Власти подтвердили аварию на одном из объектов энергетики в Одесской области.

В результате часть Одесского района и самого областного центра остались без света, сообщает Одесская районная администрация.

Ранее телеграм-каналы сообщали о пожаре на подстанции Усатово.

08.33 Евросоюз планирует поставить в Украину 2 ГВт электроэнергии. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ранее Украина экспортировала электроэнергию в ЕС, а сейчас ситуация изменилась.

Отметим, что ранее предложение о таком объеме поставок сделал Киев.

Украинские власти просили увеличить лимит на экспорт электроэнергии до 2 ГВт, что в четыре раза больше нынешнего объема.

3 февраля глава Еврокомиссии побывала в Киеве на саммите Украина - ЕС.

08.22 В то же время одесские паблики продолжают публиковать видео пожара в Одесской области.

В телеграм-каналах утверждают, что это не плановый подрыв снарядов, а ЧП на подстанции Усатово под Одессой (куда предположительно был прилет во время ракетной атаки 26 января).

08.10 В Одессе с утра слышали взрывы и видели дым, который поднимается за пределами города.

Прилетов не было, и воздушной тревоги не объявляли.

Позже спикер ОВА Братчук сообщил, что в Березовском районе планово подорвали снаряды времён Второй мировой, найденные накануне.

07.19 Губернатор Белгородской области РФ Гладков обвинил ВСУ в атаке на промышленный объект в Борисовке, что недалеко от украинской границы.

По его словам, на объекте был пожар, сейчас он локализован.

По данным местных пабликов, прилет был по нефтебазе возле Борисовского завода мостовых металлоконструкций.

Судя по картам, рядом с ним есть несколько автозаправок.

07.01 Сводка украинского Генштаба на утро 4 февраля. Главное:

1. Россияне продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском (Угледар) направлениях. Несут большие потери.

2. Отражены атаки в районе Грековки, Невского, Кременной и Дибровы в Луганской области. А также у Верхнекаменского, Парасковиевки, Красной Горы, Бахмута, Ивановского в Донецкой области.