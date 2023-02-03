Подводим итоги 345-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается наступать на четырех направлениях - Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском.

За сутки, как заявляется в сводке Генштаба, были отражены атаки в Стельмаховке, Невском и Белогоровке Луганской области. А также в Верхнекаменском, Николаевке, Красной Горе, Парасковиевке, Бахмуте, Ивановском и Курдюмовке в Донецкой области.

То есть захвата Николаевки, о котором вчера заявила ЧВК "Вагнер", Генштаб не подтверждает.

В то же время американский "Институт изучения войны" без комментариев приводит позицию россиян о том, что Николаевка захвачена. И увязывает это с возможными наступательными операциями РФ в район Северска.

Как пишет "Институт", российские войска постепенно продвигаются в районе Раздоловки. И могут попытаться использовать завоевания к северу от Соледара в качестве стартовой площадки для наступления в сторону Северска - для охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец (о чем "Страна" уже рассказывала).

И дальнейшие российские операции к северо-востоку от района Раздоловка-Николаевка станут индикаторами "северского" плана действий.

Сегодня "ЛНР" заявила о захвате Белогоровки - села под Лисичанском и к востоку от Северска. До осеннего контрнаступления ВСУ деревня контролировалась россиянами, но 19 сентября Украина заявила о взятии Белогоровки. В последние недели за село снова возобновились бои.

Украина потери Белогоровки не подтверждал, и в сводке Генштаба она проходит в списке мест, где атаки отбиты. Отметим, что луганский губернатор Сергей Гайдай ранее сообщал о наступлении противника на Белогровку - но с 24 января больше не упоминал ее в своих сводках.

Кроме того, в "Институте" отмечают усиление атак РФ в районе Кременной. Это может говорить о том, что россияне создают условия для более крупного наступления на этом участке (о чем говорили и украинские власти). В том числе и направлении Северска, который находится к юго-западу от Кременной.

По Бахмуту "Институт изучения войны" пишет, что россияне, возможно, пытаются закрепить свои позиции к северо-востоку от города, чтобы создать более широкий плацдарм для окружения.

В Офисе президента сегодня также прокомментировали ситуацию в Бахмуте. Советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что Украина "платит очень высокую цену" за удержание города, но "не может оставить его позади".

То есть потери в ходе обороны города высокие. И, как мы уже рассказывали, Запад рекомендовал город оставить, чтобы сэкономить ресурсы для подготовки наступления на юге. Но Владимир Зеленский сегодня заявил, что город не оставят: "Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем".

В районе Угледара линия фронта стабилизировалась, и бои приобрели позиционный характер, сообщил "Институт". Но россияне сейчас вводят новые силы на этот участок.

В то же время в мэрии Угледара считают, что противник не пытается атаковать город в лоб, а стремится оцепить его с двух сторон. "С 21 января началась контратака врага. В течение восьми суток город был под плотным огнем из артиллерии, градов и вертолетов. Город разрушен. Повреждены 100% домов, вся инфраструктура города также разрушена", - заявил заммэра Максим Вербовский.

По его словам, "сейчас ситуация стабилизирована, но тяжеловатая". "Бои продолжаются каждый день. Все под контролем Вооруженных сил Украины. В город россиянам еще идти километра два, это чтобы выйти хотя бы на окраине города", - сообщил он.

По неподконтрольной Горловке ночью был сильный удар. Под обстрел попал центральный рынок и несколько зданий. Также сообщается об ударе по российской "администрации" города Ясиноватая.

На подконтрольной территории Донецкой области под обстрел "Градов" попал город Торецк. Погиб человек, еще шесть ранены.

На подконтрольной территории Донецкой области под обстрел "Градов" попал город Торецк. Погиб человек, еще шесть ранены.

В Херсоне сегодня ночью тушили магазин "Эпицентр", который попал под обстрел. Местные паблики пишут, что там располагался склад фейерверков, который вызвал взрывы и масштабный пожар.

Россияне же заявляют о поражении складов с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области. Украина этого не подтверждала.

В Оперативном командовании "Юг" снова заявляют, что РФ продолжает готовиться к новым ракетным ударам по Украине.

"Сегодня утром уже в море два надводных ракетоносителя с 16 ракетами типа "Калибр", которые готовы к использованию. Кроме того, сами маневры корабельной группировки говорят о подготовке к выходу на боевой курс", - заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Штурмовые бригады МВД и проблемы у "Вагнера"

Есть и организационные перемены в российской армии, связанные с Украиной. Минобороны России передало захваченные территории, включая Крым, под ответственность Южного военного округа. Об этом свидетельствует обновленная карта военных округов, опубликованная на сайте минобороны РФ.

Командует ЮВО - генерал-полковник Сергей Кузовлев, который недавно возглавил округ.

Украина же демонстрирует подготовку к наступлению и создает штурмовые бригады на базе МВД. Об этом вчера заявил и.о. министр Игорь Клименко. Он назвал это "гвардией наступления" и пригласил добровольцев туда вступать. Имена создаваемых подразделений - "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов".

Также будет создана бригада пограничников "Стальная граница" и штурмовая бригада Нацполиции "Лють". Всего - восемь новых подразделений.

"Никаких тыловых заданий. Только высококачественная подготовка, постоянные тренировки и участие в операциях на передовой", - говорится в сообщении Клименко. Основа новых бригад - военные и полицейские со значительным боевым опытом, сообщил он.

В МВД говорят, что новые бригады "будут принимать участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма". И докукомплектовывать их будут только добровольцами.

В то же время, если взглянуть на улицы, то там рекрутинг в армию идет в основном принудительный. Например, в Одессе, как заявила один из местных волонтёров, сегодня утром мужчину, стоявшего на остановке, насильно погрузили в бус и увезли в военкомат трое мужчин в военной форме. И о подобных случаях в городе сообщают не впервые. Ранее призывников грузили в машину "Скорой помощи".

То есть добровольцев явно не хватает.

Тем временем, продолжает поступать информация о проблемах с вербовкой у ЧВК "Вагнер".

Она сейчас меньше вербует осужденных сравнительно с летом и осенью, когда наблюдался пик вербовки, сообщает разведка Великобритании.

Также "разрозненные сведения от украинских военных на линии фронта" свидетельствуют, что РФ стала реже прибегать к тактике атак живыми волнами с участием заключенных.

Причиной сокращение масштабов вербовки в британской разведке считают конфликт Пригожина и минобороны РФ.

Отметим, что российские оппозиционные ресурсы называют в качестве основной иную причину сокращения вербовки: очень высокие потери среди вагнеровцев (из-за особенностей их тактики постоянных атак волн пехоты) в районе Бахмута.

Об этом быстро стало известно на зонах, что и привело к резкому снижению числа завербовавшихся в "Вагнер" заключенных. Не особо хотят идти в ЧВК и желающие воевать люди с воли. Так как в российской регулярной армии деньги платят примерно такие же, а уровень потерь многократно ниже, чем в "Вагнере".

Оружие и "Железный купол"

Сегодня США объявили о новом пакете помощи Украине в размере 2,175 млрд долларов. В неговойдут, в частности, дальнобойные и обычные ракеты для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin, средства ПВО.

Что касается дальнобойных ракет, то речь идёт, как ранее писали западные СМИ, о высокоточных бомбах GLSDB.

Однако, поставок их в Украину стоит ждать не раньше, чем через девять месяцев - потому что их нужно ещё произвести. Об этом пишет со ссылкой на свой источник агентство Bloomberg.

Девятимесячный срок пойдет после того, как ВВС США заключат контракт с производителем бомб, компанией "Боинг".

Ранее мы рассказывали, что такие бомбы способны бить на расстояние 160 километров, что вдвое превышает дальность стандартных ракет от Himars. Но, как видим, в Украине они появятся где-то в конце года, и на весенне-летние операции эти ракеты не успевают.

При этом США заявили, что оставляют на усмотрение Украины возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. Но, учитывая, что целеуказания для отдаленных целей предоставляет американская же разведка, нельзя исключать, что регулировать этот процесс американцы все же будут. Как ранее, судя по утечкам в прессе, они давали целеуказания для ударов из "Хаймарсов".

И даже сейчас нельзя сказать определенно, принято ли в США решение наносить натовским оружием удары по Крыму, который Россия с 2014 года включила в свой состав и может счесть нападением на "свою территорию" со стороны Запада.

Берлин тем временем одобрил передачу Киеву танков Leopard-1, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление главы правительства Штеффена Хебестрайта. Газета со ссылкой на источники сообщает, что речь о 88 единицах. Но машины еще нужно снять с хранения и подготовить к отправке. Сроки неизвестны.

Leopard 1 — первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он выпускался с середины 60-х до середины 80-х годов. Обещанные на прошлой неделе 14 танков Leopard 2 значительно современнее.

Также в последнее время Израиль делает намеки, что может открыть поставки оружия Украине, от чего ранее воздерживался. Связано это главным образом с Ираном, который стал военным союзником России (детальнее в подоплеке израильского разворота мы разбирались здесь).

В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил поставки в Украину системы защиты от ракет под название "Железный купол".

Это система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. То есть, это может быть эффективно против ракет российских комплексов С-300 и С-400, которые используются, как заявляет Украина, не только как средства ПВО, но и для ударов по городам, которые находятся недалеко от линии фронта. В частности, по Харькову и Запорожью.

И сбивать их Украина не может.

"Железный купол" (Iron Dome) разработан израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Производитель заявляет, что система перехватывает до 90% летящих целей.

Военные перспективы

Следующие шесть месяцев в Украине будут критическими, считает директор ЦРУ Улиьям Бернс. Так его слова передает журналистка телеканала CBS Оливия Газис.

Глава разведывательного управления говорит, что Владимир Путин делает ставку на то, что "политическая усталость" от войны охватит Запад. При этом ЦРУ не может дать оценок, серьезно ли Москва настроена на переговоры.

По поводу переговоров и Бернса вчера вечером прошел интересный слух. Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что в середине января президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу посетить Киев и Москву и оценить их готовность к переговорам.

Согласно информации издания, Бернс предлагал план: территории в обмен на мир.

Россия по этому плану должна получить около 20% территорий Украины (то есть, судя по всему, те территории, которые она контролирует на данный момент) и завершить войну. Обе страны отказались. Украина не захотела отдавать территории, а в России полагают, что в долгосрочной перспективе смогут победить в войне и занять еще больше территорий.

И только после этого, по информации швейцарского издания, на Западе созрели к отправке танков в Украину.

Отметим, что о визите Бернса в Москву в январе этого года никто и никогда публично не говорил. Не писали до сих пор об этом и СМИ (они сообщали только о визите Бернса в Киев).

После этого в Белом доме и в Кремле опровергли, что глава ЦРУ летал в Москву. Также опровергли, что он предлагал кому-либо сделку "мир в обмен на территории".

Однако, появление такого слуха симптоматично в контексте того, что именно данная схема (война замораживается по нынешней линии фронта, которая, де-факто становится новой границей между Украиной и Россией) является главной формулой окончания войны, продвигаемой сейчас условной "партией мира" на Западе и в России (есть ли сторонники такой формулы в украинской элите достоверно неизвестно, потому что публично в ее поддержку никто высказаться не может - это уголовная статья).

В тоже время, подобный размен отвергается украинской властью и считается неприемлемым и властями ведущих западных стран (по крайней мере, на уровне их публичной риторики).

И пока основной стратегией и Киева, и западных союзников является военная победа над России, которая должна побудить Москву принять украинские условия мира.

Другой вопрос, что на Западе звучат скептические голоса по этому поводу.

В западных СМИ за последнюю неделю вышла целая серия статьей о том, что ситуация на фронте заходит в тупик, безусловная победа одной из сторон является не очень вероятной. А также о том, что вернуть Крым Украина, скорее всего, не сможет в рамках данной войны.

В то же время очевидно, что вопрос Крыма - это не столько тема нынешнего состояния ВСУ, сколько вопрос объемов помощи со стороны НАТО. То есть выглядят оценки о "невозможности" возвращения полуострова как намек на отказ поставлять нужные для этого объемы вооружений (по крайней мере на данном этапе).

Одна из главных причин таких настроений также публиковались в зарубежной прессе - нежелание рисковать ядерным конфликтом, который может стать вероятным, например, в случае наступления на Крым.

Вероятно, с учётом таких настроений в последние дни от целого ряда украинских официальных лиц прозвучали заявления, что Россия не решится на применение ядерного оружия, а потому никаких красных линий боятся не нужно.