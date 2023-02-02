Несмотря на запрет во время войны, из Украины пытается выехать множество военнообязанных мужчин. Причем они готовы платить за такую возможность огромные деньги.

На рынке нелегального выезда за границу уже работают десятки схем по обходу действующих ограничений на выезд из страны. А суммы за незаконное пересечение границы порой достигают десятков тысяч долларов.

"Страна" пообщалась с непосредственными участниками схем по незаконному пересечению границы и выделила пять основных.

Схема №1. Военкомат

Это одна из самых дорогих схем по выезду за границу, существующих на данный момент. Причин дороговизны несколько: высокие риски для должностных лиц в случае, если афера вскроется, а для заказчика - возможность беспрепятственно пересекать границу неограниченное количество раз.

Суть схемы - в подделке заключения военного врача и временного удостоверения военнообязанного. На основании медицинского заключения о непригодности к военной службе клиента снимают с воинского учета. Соответственно, мужчина становится невоеннообязанным и имеет право пересекать государственную границу.

По данным "Страны", за "белый билет" нужно заплатить о 5500 до 7000 тысяч долларов в зависимости от количества посредников.

"Мне повезло, отделался недорого - $5500. У меня знакомые по 7000$ платили. Как я понимаю, чем больше посредников, тем выше цена для заказчика. В военкомат нужно занести минимум 5000$, посредник, который мне помогал, "честно" сказал, что 500$ берет за свои услуги", - рассказывает собеседник "Страны" Алексей, обладатель "белого билета".

По словам мужчины, ему предлагали схемы дешевле, но за дорогу в одну сторону - то есть, только на выезд, без возможности свободно въезжать и выезжать из страны. Пришлось переплатить, так как Алексею необходимо ездить в Европу и возвращаться в Украину несколько раз в месяц.

"По сути, схема абсолютно безопасная, разве что кто-то "накроет" военкомат, в котором я получил "белый билет" и решат проверить всех, кому такие документы выдавались. Но пока все хорошо, на границе меня пропускают беспрепятственно", - рассказывает Алексей.

Схема №2. Фиктивный брак

Сейчас эта схема набирает популярность из-за простоты в организации и минимального участия должностных лиц. Она также дает возможность беспрепятственно пересекать границу неограниченное количество раз.

Речь идет о заключении фиктивного брака с женщиной, которая имеет троих детей (будущих жен находят посредники за отдельную плату).

Некоторые посредники уточняют, что заказчик должен пересекать государственную границу исключительно в сопровождении новоиспеченной "супруги" и хотя бы с одним из ее детей. Другие говорят, что можно ехать и без женщины с детьми, показав лишь копии их свидетельств о рождении, но считается, что с женщиной и ребенком схема более "надежная".

Есть и другая разновидность схемы, но она сложнее в реализации и подходит только тем мужчинам, у которых уже есть двое детей.

Дельцы находят женщину, которая вот-вот должна родить ребенка, перед родами она указывает, что отцом ребенка является "заказчик", таким образом "заказчика" оформляют опекуном ее третьего ребенка. После подготовки всех документов "заказчик" может покидать границу. Заплатить за такой "трюк" придется от $2000 до $3000.

"Страна" поговорила с мужчинами, которым удалось пересечь государственную границу благодаря этим схемам.

"Оформление всех документов заняло около двух недель. Организаторы сами нашли женщину, которая согласилась на такой шаг. Сколько ей заплатили, я не знаю, все финансовые вопросы решались через организатора, которому я передал $2000 плюс сопутствующие затраты - еще около $1000. Сюда входят билеты для женщины и ее ребенка, их питание и проживание в гостинице", — рассказывает Юрий.

По словам мужчины, после пересечения границы его временная "жена" со своим ребенком вернулись в Украину.

"Когда мне нужно будет приехать в страну, а затем обратно выехать, я должен буду позвонить своей "жене" она должна приехать туда, где я нахожусь, и мы с ней вместе возвращаемся в Украину, и точно так же выехать. За каждый такой переход я ей плачу 500$ плюс сопутствующие затраты - билеты, гостиница, еда", — рассказывает Юрий.

Однако, по его словам, у этой схемы есть подводные камни: с точки зрения закона "жена" может подать на развод, а потом потребовать у бывшего "мужа" алименты на ребенка.

"Вопрос алиментов я обсуждал с организатором, мне пообещали, что такого не будет. Но, по сути, вся ответственность на мне. Пока мне никто ничего не предъявлял", - рассказывает Юрий.

Схема №3. Подделка документов

С началом активных боевых действий эта схема была одной из самых популярных. Причем нередко мужчины, желающие любым способом выехать за границу, даже не пользовались услугами профессиональных мошенников.

Они самостоятельно подделывали все необходимые документы: медицинские справки, временные документы о списании с воинской службы, свидетельства о рождении детей (наличие троих детей позволяет военнообязанным мужчинам выезжать за границу - Ред.). Формы данных документов искали в интернете, самостоятельно их заполняли, подделывали печати соответствующих органов.

Но такая схема срабатывала лишь в первые недели войны - из-за паники в связи с полномасштабным вторжением.

"Первые две недели у всех была паника: многие должностные лица бросали свои рабочие места, документы никто не выдавал, электронные базы данных работали очень плохо, что практически не давало возможности пограничникам проверить достоверность предоставляемых ему документов. На таможенных пунктах люди устраивали скандалы, истерики в попытках убежать от войны. Но спустя дней 10 все быстро прекратилось. Кто-то подделывал документы таким образом, что трудно было понять, где липовая справка, а где нет. Но большинство подделывали документы очень плохо, и пограничники перестали всех пропускать. Затем на некоторое время был полный "стоп" даже для тех, у кого были настоящие документы из военкомата. До тех пор, пока все базы не привели в порядок", — рассказывает один из свидетелей тех событий.

Схема №4. Нелегальный переход границы

Эта схема возникла буквально сразу с начала полномасштабного вторжения и существует до сих пор. Ее суть - человека переводят через границу мимо пунктов пропуска - по лесам, горам и через реки.

Иногда предлагались и вовсе экзотические схемы. Например, по слухам, в Рени Одесской области людей переправляли через Дунай в Румынию под водой в аквалангах, их при этом сопровождали профессиональные аквалангисты.

Но в таком случае люди, которые переходят границу нелегально, берут все риски на себя. Конечно, организаторы их убеждают, что они со всеми договорились и им обеспечат "зеленый коридор", но практически во всех случаях никто ни о чем не договаривается. Людей запускают по старым контрабандным маршрутам, по которым до начала полномасштабного вторжения в приграничные зоны везли контрабанду.

Но с началом активных боевых действий государственную границу значительно усилили, и большинство таких маршрутов стали недоступными, а соответственно, на них массово начали задерживать нарушителей.

Правда, в некоторых случаях местные силовики и пограничники были "в доле" или даже сами организовывались бизнес по переправке через границу, но со временем даже это перестало гарантировать безопасный проход, так как на каждом погранпереходе появились представители СБУ. Кроме того, нередко сказывалась конкуренция внутри самих силовых структур, когда коллеги сдавали друг друга, рассказывая контролирующим структурам о том, кто крышует схемы по переходу границы.

Бизнес этот существует до сих пор (чему свидетельство - постоянные задержания мужчин, которые нелегально пытались перейти границу), но гарантий по преодолению границы по такой схеме никто дать не может.

Вот что о своем опыте нелегального пересечения границы по "зеленому коридору" рассказывает "Стране" Виталий, который воспользовался услугами ненадежных дельцов.

"На организаторов схемы я вышел через знакомых знакомых. Заплатил 1500$ за то, чтобы меня перевели через границу по "зеленому коридору", но оказался он не "зеленым". Переход осуществлялся в Одесской области на границе Украины и Молдовы. Организаторы пообещали, что привезут меня к молдавской границе, мне нужно будет пройти буквально 100-200 метров, и я буду уже в Молдове, а там пограничникам нужно сказать, что я бегу от войны и они меня оформят как беженца. Но на деле все оказалось не так", - рассказывает Виталий.

Его высадили в каком-то поле и сказали, что граница Молдавии через 800-1000 метров.

"Нас было четверо: мужчина, который нас привел, и еще двое парней, которые так же, как и я. хотели пересечь границу. До этого мы были не знакомы. Мужик, который нас привез, представился Игорем, мы остановились в поле, он достал тепловизор, посмотрел по сторонам, указал нам направление - куда идти, а сам сел в машину и быстро уехал", - рассказывает Виталий.

По словам мужчины, они не прошли и 300 метров, как их задержал пограничный патруль.

"Пограничники нам сказали, что таких, как мы, они ежедневно ловят по 10-15 человек. А до границы с Молдавией идти не 800 метров, как нам говорили, а 4 километра. Нас задержали почти на сутки. Отвезли в местное отделение полиции, выписали штраф - 14 тысяч гривен за попытку незаконного пересечения границы, и выдали повестки в военкомат. И только после это отпустили", - рассказывает Виталий.

После задержания он сразу связался с организатором нелегального перехода границы. Тот списал неудачу на форс-мажор и пообещал вернуть деньги.

"Деньги мне вернули, но не все, только $1000. Про остальные $500 сказали, что в схеме был еще один человек и он куда-то пропал, но пообещали разобраться", — рассказывает Виталий.

Схема №5. "Шлях"

Одна из самых широко распространенных схем по пересечению государственной границы - через систему "Шлях". Она дает легальное право мужчинам находиться за границей до 60 дней.

В основном через эту схему люди выезжают, оформляясь как волонтеры.

Информацию о фейковых волонтерах подается через различные организации и фонды в Министерство инфраструктуры для внесения данных в электронную систему "Шлях".

Схема популярная, но недешевая. Стоит от $3500 до $6000.

По ней правоохранительные органы постоянно проводят облавы. Благо поймать "за руку" фонды, которые оформляют фейковых волонтёров не так уж и трудно - к ним подсылают сотрудников правоохранительных органов, которые представляются желающими выехать за границу за деньги. Затем схема документирует, а ее организаторов берут с поличным.

Однако, несмотря на это, схема действует и людей по ней за границу отправляют. Не исключено, что свою роль играет и наличие "крыши" в госструктурах и силовых органах у части организаторов этих схем.