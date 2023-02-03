Россияне не пытаются прорвать оборону Угледара, где в последнее время шли тяжелые бои, а стремятся оцепить город с двух сторон.

Об этом сообщил "Суспильному" заммэра Максим Вербовский.

"С 21 января началась контратака врага. В течение восьми суток город был под плотным огнем из артиллерии, градов и вертолетов. Город разрушен. Повреждены 100% домов, вся инфраструктура города также разрушена", - заявил он.

По его словам, "сейчас ситуация стабилизирована, но тяжеловатая".

"Бои продолжаются каждый день. Все под контролем Вооруженных сил Украины. В город россиянам еще идти километра два, это чтобы выйти хотя бы на окраине города", - сообщил он.

В городе, по его словам, до сих пор остается около 500 человек, в том числе - трое детей.

Ранее в Миноброны также сообщали об усилении давления со стороны РФ на Угледарском и Бахмутском направлениях.

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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