Россияне ударили из "Градов" по Торецку. Есть погибший и раненые. Фото
Российские войска в пятницу, 3 февраля, ударили из "Градов" по Торецку. В результате погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм.
Кроме того, сообщается, что в Торецке в результате российского обстрела повреждены дома, автомобили, магазин и близлежащие сооружения.
В этот же день россияне из артиллерии обстреляли пгт Кураховку Покровского района. Ранения получили две женщины и мужчина. На местах работают правоохранители и спасатели. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, сегодня россияне обстреляли Покровск "Ураганами" и кассетными боеприпасами.
Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.
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