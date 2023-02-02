В ВСУ сомневаются, что армия РФ выйдет на границы Донецкой и Луганской областей до марта
В Восточной группировке войск ВСУ сомневаются, что войскам РФ удастся выйти на границы Донецкой и Луганской областей до марта. Там заявляют, что в планы РФ входит такой захват, согласно приказу президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый во время брифинга в Military Media Center.
При этом он не исключает, что противник попытается достичь определенных успехов на фронте к годовщине вторжения.
Сергей Череватый на брифинге сказал, что "они любят разные даты, а потому нельзя исключать, что они попытаются это сделать"
"Но чем и как они будут это делать?", - заявил он и напомнил, что в феврале 2022 года Россия бросила в наступление свои лучшие воинские части, но "все они были разбиты украинской армией".
"Поэтому у меня большие сомнения, что сейчас, находясь в постоянных боях, они смогут это сделать", - заявил он.
Ранее американский Институт изучения войны писал, что российские силы создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области, в ближайшие месяцы.
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Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.
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