Российские войска ночью 3 февраля обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Снова россияне не давали району и его жителям покоя. Ночью из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по Никополю. Прошло без пострадавших, сейчас территория обстрела обследуется", - написал он в телеграм-канале.

В частности, по словам Лукашука, за сутки было более 12 часов воздушной тревоги на Никопольщине из-за угрозы артиллерийских обстрелов.

Другие районы Днепропетровщины в течение ночи вражеским атакам не подвергались.

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