Российские войска 3 февраля обстреляли Покровск "Ураганами" и запрещенными кассетными боеприпасами.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Удар был 3 февраля, осколочно-фугасные снаряды упали на территории парка и жилмассива, 40 взрывов повредили более 30 частных домов и хозяйственных построек, были разрушены ЛЭП, машины и другие объекты.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как писала "Страна", 5 января полицейские сообщили об атаке иранских дронов на Покровск, где 4 января гремели взрывы и детонировали боеприпасы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.