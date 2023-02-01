Президент Владимир Зеленский подтвердил увеличение наступательных действий армии РФ на Донбассе. В связи с этим он провел совещания с военными.

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, ситуация на востоке становится еще более жесткой, поскольку РФ пытается "хоть что-то" завоевать к годовщине вторжения.

Сегодняшние увольнения в таможенной службе и массовые обыски он назвал "движением к справедливости".

Также упомянул о киевском скандале с издевательством над девушками на вечеринках, поблагодарив полицию за быстрое реагирование.

Сообщил о встрече с прибывшим в Киев президентом Австрии.

Ранее Институт изучения войны сообщил, что РФ направила "Вагнеру" силы для поддержки наступление в Бахмуте.

А в Минобороны сообщили, что российские войска пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей, для чего усилили наступление на лиманском направлении.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.