Армия РФ пытается расширить географию наступления на лиманском направлении, предпринимая "мощные попытки прорвать нашу оборону".

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.

"Идет война. Жестокая и ожесточенная. Российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Наши воины защищают каждый сантиметр украинской земли в условиях превосходства врага в количестве бойцов и вооружении. Отбивают атаки врага и пытаются удержать оборону", – написала Маляр.

Ранее в ВСУ рассказали, почему приостановилось контрнаступление на Лиманском направлении.

А накануне Институт изучения войны сообщил, что РФ готовится к началу наступления в Луганской области в ближайшие месяцы.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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