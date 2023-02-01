Российские войска пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей - Маляр
Армия РФ пытается расширить географию наступления на лиманском направлении, предпринимая "мощные попытки прорвать нашу оборону".
Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.
"Идет война. Жестокая и ожесточенная. Российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Наши воины защищают каждый сантиметр украинской земли в условиях превосходства врага в количестве бойцов и вооружении. Отбивают атаки врага и пытаются удержать оборону", – написала Маляр.
Ранее в ВСУ рассказали, почему приостановилось контрнаступление на Лиманском направлении.
А накануне Институт изучения войны сообщил, что РФ готовится к началу наступления в Луганской области в ближайшие месяцы.
Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.
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