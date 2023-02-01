Украина находится "в преддверии очень активной фазы" боевых действий, которые произойдут в ближайшие несколько месяцев.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы находимся накануне очень активной фазы. И февраль, и март — будут очень активные действия", - сказал он.

По его словам, ситуация на фронте сейчас тяжелая – враг продолжает наступательные действия.

Ранее украинская разведка сообщала, что РФ готовится к крупному наступлению, а весна-лето 2023 года станут решающими в войне.

По данным ГУР, Россия готовит сценарии повторного нападения, но и делает много "вбросов".

Тем временем война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.