Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия в этом году сосредоточится на попытках оккупировать больше территорий на востоке Украины (в Донецкой и Луганской областях), а наступление со стороны Беларуси - маловероятно, и "лишь попытка отвлечь и разделить киевские войска".

Об этом он рассказал в интервью Washington Post.

Другие ключевые тезисы Буданова из интервью:

У РФ осталось 9% запасов ракет "Калибр";





В Украине воюют примерно 326 тысяч российских военных;





У Украины есть агенты, "работающие внутри России". При этом он не подтвердил, что за ударами по стратегическим бомбардировщикам в РФ стоит ГУР. "Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, внутри России будут проблемы", - заявил он;





Нанесение ядерного удара по Украине приведет к военному поражению России и ее краху, поэтому удара не произойдет. "Россия - страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма", - сказал он;





Глава ГУР считает, что президент РФ Владимир Путин неизлечимо болен раком и имеет несколько двойников. "Это открытый вопрос, настоящий ли это Путин сейчас", - заявил Буданов. С этими словами газета связала и недавнее заявление Зеленского.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, будет ли наступление России в реальности.

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