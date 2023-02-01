Россияне ведут наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях, чтобы занять выгодные оборонительные рубежи и предложить переговоры.

Такое мнение высказал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в программе российской оппозиционной журналистки Юлии Латыниной.

По мнению Арестовича, пик наступления придется на март, после чего в апреле российская армия начнет окапываться, чтобы быть готовой к украинскому контрнаступлению.

В наступление россиян на других участках фронта Арестович не верит, хотя допускает демонстрационные действия на северных границах Украины в ближайшие недели.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что армия РФ пытается расширить географию наступления на лиманском направлении, предпринимая "мощные попытки прорвать нашу оборону".

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.