СБУ сообщила подробности обысков у крупного бизнесмена-застройщика Вадима Столара. По данным спецслжбы, строительные компании Столара участвовали в легализации средств Медведчука, Козака и других подсанкционных лиц. В частности и граждан России и Беларуси, к которым были применены санкции в США и Европе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности", - заявляет СБУ.

Открыли уголовные дела по ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины.

Напомним, ранее в ГБР рассказали об обыске у начальницы киевской налоговой Оксаны Датий, у которой обнаружили элитные часы, авто и недвижимость.

Как писала "Страна", во время обыска у Датий также обнаружили "список желаний", в котором чиновница просила себе соболиную шубу, поездку на Мальдивы и обеспеченного мужчину.