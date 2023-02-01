Государственное бюро расследований обнародовало подробности обыска, который проводился сегодня, 1 февраля, у руководительницы Киевской налоговой инспекции.

Детали обыска ГБР публикует на своем сайте.

В ГБР заявили, что и.о. начальника киевской налоговой Оксана Датий вместе с другими членами комиссии незаконно принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что "повлекло тяжкие последствия".

По оценкам экспертов, в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

В другом эпизоде, добавили в ГБР, руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн.

В ГБР заявили, что также расследуют "образ жизни" Датий, который не соответствует ее официальным доходам: она имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно миллион долларов, дом под Киевом стоимостью примерно 200 тысяч долларов, два автомобиля, которые стоят около $150 тысяч.

При этом одно из авто должностных лиц стоимостью примерно 100 тысяч долларов записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более $8 тысяч, заявили в ГБР.

Также Датий пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами.

В ходе обысков нашли уже 158 тысяч долларов, 530 тысяч грн и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и прочее.

Следственные действия ГБР проводило по месту жительства Датий и на рабочем месте.

Напомним, сегодня также прошли обыски у Коломойского и Авакова.

Кроме того, по данным "Страны", следственные действия проводили вчера у нардепа Столара.