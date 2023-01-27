В пятницу, 27 января, в Сумах сотрудники СБУ пришли под дом главы облсовета Виктора Федорченко, чтобы провести обыск.

Об этом пишут Sumy.Today.

Однако начать следственные действия они не могут, так как еще ждут разрешения суда.

По предварительной информации, дело касается присвоения бюджетных средств при установке в Сумской области бетонных укреплений по завышенным ценам.

Параллельно обыски проводятся в кабинете заместителя председателя Сумской администрации Олега Клименчукова.

Напомним, сегодня во Львове перенесли апелляционное заседание по делу об отстранении мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

Также мы писали, что СБУ провели обыски в горсовете Полтавы в рамках уголовного производства, связанного с мэром Александром Мамаем.

Кроме того, мы сообщали, что ранее на этой неделе генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей пяти областных прокуратур.

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