Апелляционное заседание по делу об отстранении мэра Чернигова Владислава Атрошенко перенесли на 1 февраля.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

На заседание во Львов приехали около 30 мэров из разных городов Украины.

В частности, на фото видны мэр Львова Садовой, мэр Житомира Сухомлин и мэр Киева Кличко.

Ранее Кличко записывал видео в поддержку мэра Чернигова Владислава Атрошенко, которого львовский суд в начале декабря лишил полномочий. Яворовский районный суд города Львова признал его виновным в совершении действий в условиях конфликта интересов, а также оштрафовал его на 6,8 тыс. грн и применил ограничение в виде лишения права занимать должность главы города на срок в 1 год.

Кроме того, Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко, осудила отстранение Владислава Атрошенко с поста мэра Чернигова. Ассоциация напоминает, что мэра избрали 77,49% жителей, а случай называют "беспрецедентным в истории".

Напомним, Атрошенко заявил, что его отставки добивается Офис президента. О новом витке конфликта мэра и Банковой мы рассказывали здесь.

Публичная часть конфликта Атрошенко с Офисом президента началась летом, когда мэра не выпустили за границу в командировку. Он утверждал, что это сделано по приказу Банковой.

Позже Атрошенко обвинил СБУ в провокации в одном из фитнес-клубов Чернигова, где по телевизору включили передачу Ольги Скабеевой.