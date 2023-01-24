СБУ 24 января проводит обыски в горсовете Полтавы в рамках уголовного производства, связанного с мэром Александром Мамаем. Других подробностей не сообщают.

Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на информацию из облуправления СБУ.

Обыски проводятся для изъятия необходимых документов в рамках досудебного расследования, сообщили в СБУ.

Напомним, в конце декабря прошлого года СБУ уже проводила следственные действия в горсовете Полтавы. Тогда мэру Мамаю вручили подозрение в том, что тот мог несанкционированно распространять информацию о размещении подразделений ВСУ.

В то же время сам Мамай утверждает, что информация, в распространении которой его обвинили, была открытой, её готовили в Полтавской ОВА и разослали депутатам горсовета.

Также мы писали, что суд не стал арестовывать мэра Полтавы и не стал отстранять его с должности. Прокуратура будет оспаривать это решение суда. Об этом сообщила пресс-служба Полтавской областной прокуратуры. Для подготовки апелляционной жалобы, дается пять дней.

Тем временем война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.