Прокуратура будет ходатайствовать о заключении под стражу мэра Полтавы Александра Мамая, подозреваемого в несанкционированном разглашении информации о размещении ВСУ.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний.

Также прокуратура будет требовать отстранения Мамая от должности на два месяца. В будущем этот срок могут продлить. сообщил руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний.

Ходатайства уже вручены мэру и направлены в Октябрьский райсуд Полтавы, где они должны быть рассмотрены. В прокуратуре сообщили, что один из следственных судей, назначенный к рассмотрению, заявил о самоотводе. Вместо него назначили другого, который тоже взял отвод.

Рассмотреть ходатайства должны не позднее, чем через 72 часа с момента поступления их в суд. Как пояснил Антон Столетний, если все следственные судьи заявят самоотвод, рассмотрение перенесут в другой суд.

Сам Мамай утверждает, что информация, в распространении которой его обвинили, была открытой.

"Меня обвинили в том, что 15 декабря на пресс-конференции я сказал информацию, которая связана с обеспечением военнослужащих. Это не засекреченная информация, она открыта. Учитывая то, что депутаты игнорировали уже третью подряд сессию, я тогда обратился и к депутатам, чтобы они пришли и проголосовали за те решения, которые касаются жизнеобеспечения и обороноспособности нашего государства", - сказал мэр Полтавы в видеообращении, обнародованном в его телеграм-канале.

Информацию, которую он обнародовал, как утверждает Мамай, готовили в Полтавской ОВА и разослали депутатам городского совета.

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