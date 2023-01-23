Киевский райсуд Полтавы не удовлетворил ходатайство об отстранении Александра Мамая от должности городского головы сроком на 2 месяца.

Об этом пишет местное издание "Полтавщина".



На сегодняшнем закрытом заседании следственный судья Юрий Бабенко рассмотрел ходатайство прокурора относительно временного отстранения Мамая от должности городского головы Полтавы. После рассмотрения позиций обеих сторон судья отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства.

"Отклонили представление прокуратуры, пока остаюсь городским головой", - прокомментировал решение судьи Мамай.

Напомним, "Страна" писала, как в конце декабря Мамаю вручили подозрение. Он подозревается в том, что мог несанкционированно распространять информацию о размещении подразделений ВСУ.

Также стало известно, что апелляционный суд Полтавской области отказался избирать меру пресечения мэру Полтавы Мамаю.

Мамай утверждает, что информацию, которую он обнародовал, готовили в Полтавской ОВА и разослали депутатам горсовета.

Тем временем война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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